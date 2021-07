Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Continua a rimanere molto buona la situazione dell'epidemia in Friuli Venezia Giulia. Ieri, infatti, in tutta la regione sono stati calcolati solamente 15 nuovi contagi. «Il 50 per cento dei casi - ha spiegato il vicepresidente Riccardo Riccardi - oggi riguarda giovani tra i 20 ai 29 anni». Ecco il report dettagliato della giornata di ieri.In Friuli Venezia Giulia su 3.803 tamponi molecolari sono stati rilevati 14 nuovi contagi - di cui...