SOLIDARIETÀ

UDINE Solidarietà operosa e costruttiva per la Colletta alimentare 2020 istituita dal Banco Alimentare, nonostante le difficoltà generate dal Covid, che ha impedito la ormai tradizionale presenza dei volontari all'uscita dei supermercati per la raccolta dei generi di prima necessità. Le donazioni dal 21 novembre al 10 dicembre sono state numerose attraverso la nuova formula ideata per quest'anno, ovvero l'offerta attraverso una card di diverso importo. L'importo complessivo sarà ora tradotto in generi di prima necessità da distribuire agli enti caritativi che, in vario modo, sostengono singoli e famiglie fornendo la borsa della spesa. A livello italiano sono stati donati complessivamente 2.600 tonnellate di cibo e di queste 60 tonnellate saranno destinate al Friuli Venezia Giulia. «Grazie - afferma Paolo Olivo, presidente del Banco alimentare Fvg -. La scelta di non rinunciare, a dispetto delle circostanze avverse, ad un gesto così significativo ormai diventato tradizione per il nostro Paese, ha reso a tutti evidente che non ci sono situazioni in cui ognuno non possa scegliere: come richiamato dalle parole di Papa Francesco, in tanti hanno scelto la solidarietà, via per uscire dalla crisi migliori». La gratitudine è «a tutti coloro che hanno partecipato con ogni mezzo a questa particolarissima Colletta che ancora una volta contribuisce all'operare quotidiano del Banco Alimentare continua Olivo - impegnato da oltre trent'anni nel tentativo di rispondere al disagio di tante persone messe sempre più in difficoltà dall'attuale crisi: sanitaria, sociale ed economica». Gli alimenti (tonno e carne in scatola, olio d'oliva, omogeneizzati e alimenti per l'infanzia, biscotti, latte Uht, conserva di pomodoro, riso, legumi) saranno consegnati nei prossimi mesi alla Rete Banco Alimentare. In regione le persone assistite sono 49mila, attraverso 317 strutture. Nel 2019 sono state raccolte e distribuite in Fvg 3mila tonnellate di cibo a lunga conservazione, fresco e surgelato, per un valore di 7,6 milioni. Ogni giorno circa 60 volontari lavorano nel magazzino e negli uffici di Pasian di Prato e nelle province coinvolte.

Antonella Lanfrit

