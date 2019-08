CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SOLIDARIETÀUDINE Mano tesa dal volontariato agli anziani e a tutte le persone non autosufficienti dell'Alto Friuli. È infatti attivo, su iniziativa dell'Auser, un servizio di trasporto sociale gratuito per l'accompagnamento in strutture sociosanitarie pubbliche e private, uffici o sportelli postali e bancari.Del trasporto gratuito, attivato con il sostegno del Sindacato pensionati Cgil dell'Alto Friuli e della Banca di Credito cooperativo del Friuli centrale, possono usufruire tutti gli anziani ultrasessantacinquenni totalmente o...