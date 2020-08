LA POLEMICA

UDINE Sono circa 130 gli amministratori locali di tutto il Fvg che hanno manifestato la loro solidarietà ai 28 sindaci firmatari di una richiesta di aiuto alla Regione per la gestione di minori stranieri non accompagnati. «L'iniziativa trasversale - rende noto il segretario del Pd regionale Cristiano Shaurli - avviene a seguito delle parole di scherno e intimidazione indirizzate dall'assessore Roberti ai Comuni che si sono rivolti alla Regione. Come tanti altri ho sostenuto la mobilitazione». «La raccolta di firme è iniziata tra i consiglieri comunali - spiega Shaurli - per dare un segnale di vicinanza a sindaci che fanno semplicemente il loro lavoro e che sono stati oggetto di un attacco vergognoso dalla Giunta Fedriga. Il Pd regionale ha raccolto e rilanciato questo appello». La richiesta, aggiunge il segretario dem è di «smettere di alimentare un clima di contrapposizione e sfida e di tornare a un reciproco rispetto tra Amministratori, nell'interesse della collaborazione istituzionale e quindi di tutti i cittadini. Quando si amministra una Regione come un Comune ci si dovrebbe sempre ricordare che si rappresenta tutti». Nelle ultime ore - osserva Shaurli - a seguito di incontri con i prefetti e con il capo di Gabinetto del Viminale, sembra che la Giunta regionale stia cominciando a ragionare su una collaborazione con i Comuni sui minori stranieri non accompagnati. Riteniamo che l'iniziativa civile e composta dei 28 sindaci abbia aiutato questo inizio d'apertura e indotto finalmente qualche capacità di scelta e lavoro di un'Amministrazione regionale che non può accontentarsi della propaganda di Salvini. Verificheremo nei prossimi giorni se è vero».

LE REAZIONI

Anche il consigliere regionale Furio Honsell (Open sinistra Fvg) si è occupato del caso Gonars. Ieri ha incontrato le minoranze del Comune «per approfondire l'episodio preoccupante e inquietante oltre i limiti della legittimità istituzionale compiuto dal sindaco di Gonars alcuni giorni fa. Caricare su una macchina municipale dei minori e per provocazione e propaganda mediatica trascinarli lungo le autostrade italiane alla ricerca di una sistemazione è un gesto che non è degno di un rappresentante istituzionale. Non solamente si mette gravemente a repentaglio la sicurezza e la salute di tante persone, ma un primo cittadino dovrebbe essere sempre un esempio di correttezza da imitare. Non è invece corretto strumentalizzare delle persone e per giunta dei minori che già hanno subito violenze per giungere fino a qui. Ho capito che una parte importante della Comunità di Gonars si è sentita offesa da questo atteggiamento e intendo compiere un'interrogazione in consiglio regionale per sapere come la Giunta intende porsi di fronte a questi gesti che trascendono i ruoli istituzionali a fini propagandistici senza tutelare i minori». Di sindaco in sindaco, è il leghista Massimiliano Panizzut ad interessarsi invece delle dichiarazioni del sindaco di Grado Raugna: «Il sindaco di Grado, dopo quattro anni di letargo, si è svegliato per pontificare contro chi gli contesta le posizioni assunte in favore dell'accoglienza dei clandestini». A suo dire, «anziché attaccare la Regione sul nulla, il sindaco di Grado dovrebbe invece farsi un esame di coscienza su tutto quello che non è riuscito a fare in questi anni. Quanto alla Regione, ricordo che ha messo a disposizione 25 milioni di euro per le Terme e il Comune, invece di cogliere al volo una grande opportunità, da anni sta tergiversando».

