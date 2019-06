Solidarietà, con i Madracs anche la squadra delle onlus

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

UDINE A Correre con i Madracs, gli atleti campioni di hockey su carrozzina, simbolo di forza anche in condizioni dì fragilità, oggi in occasione dell'evento sportivo e solidale ci sarà anche una squadra che ha come motto Ospedale di Udine#NeAvremoCura.Il team, a quanto si apprende, è composta da persone che appartengono al mondo delle associazioni di volontariato e delle onlus (Associazione diritti del malato e Banca del Tempo in particolare) che parteciperanno alla staffetta benefica portando nel loro cuore un pensiero all'ospedale di...