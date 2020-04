Due sedie polifunzionali necessarie nella fase post-acuzie e di riabilitazione delle persone trattate con ossigeno-terapia. Sono le prime donazioni consegnate all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale grazie alla raccolta fondi attivata dalla sezione Ana di Udine. Ieri il presidente degli alpini udinesi Dante Soravito De Franceschi le ha consegnate al direttore generale Massimo Braganti e al direttore del Dipartimento di Terapia Intensiva Amato De Monte, a nome di tutte le penne nere friulane che hanno raccolto l'invito alla solidarietà per superare l'attuale emergenza sanitaria. Ora la raccolta proseguirà e si punta all'acquisto di metabolimetri, apparecchiature di verifica, controllo, monitoraggio della corretta alimentazione delle persone affette da Coronavirus. È allo studio inoltre l'opportunità di supporto/aiuto economico per l'informatizzazione della cartella clinica anestesiologica che registra i dati di laboratorio, oltre i segni e i sintomi clinici della persona ricoverata in Terapia Intensiva. La Sezione Ana di Udine intende così supportare le attività di diagnosi, cura e di riabilitazione alle persone ricoverate all'ospedale Santa Maria della Misericordia, che si è trovato in prima linea per superare questa battaglia. «Noi crediamo nella attiva, giusta e vincente operosità del personale coinvolto in questa emergenza» ha dichiarato Soravito, appellandosi a continuare a donare.

