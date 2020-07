POLEMICA

UDINE È polemica sull'assegnazione delle risorse regionali, che lascia a secco il Museo friulano di Storia naturale, gloria udinese, a vantaggio del parco dei dinosauri di Duino. A sollevare la bufera è la consigliera comunale dem Eleonora Meloni: «In tempi di risorse scarsissime è imbarazzante la posta da un milione e mezzo che la giunta Fedriga regala ai dinosauri dell'area triestina, che continua a essere coccolata da un esecutivo strabico e sbilanciato sul capoluogo. Prima che cominciasse la discussione dell'assestamento, il sindaco Fontanini ha portato gli interessi di Udine all'attenzione di Fedriga o è andato a Trieste solo per farsi risolvere i problemi della sua maggioranza?», dice Meloni (Pd) commentando la norma dell'assestamento che assegna 1,5 milioni all'accordo di programma per la realizzazione del parco di Duino-Aurisina. «Vorrei credere che il sindaco Fontanini almeno ci ha provato e che ha chiesto a Fedriga ulteriori risorse anche per il Museo di Udine. Ce lo dica, così sapremo se è il presidente triestino che ha risposto picche al compagno di partito o se Fontanini nemmeno ha chiesto. Con tutto il rispetto per i dinosauri triestini c'è comunque da chiedersi se non ci fossero altre urgenze per cui impiegare quelle ingenti risorse».

