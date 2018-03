Soccorso Alpino, arriva un nuovo fuoristrada

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DONAZIONEUDINE Il Soccorso Alpino di Cave del Predil si arricchisce di un nuovo mezzo operativo, fuoristrada, in grado di raggiungere località lontane dalle normali sedi stradali. Alla base di un pronto intervento del Soccorso Alpino, infatti, oltre alla preparazione dei suoi tecnici, all'efficienza e alle continue esercitazioni che essi compiono nell'arco dell'anno per raggiungere il più velocemente possibile gli obiettivi ed effettuare salvataggi in sicurezza, c'è una componente altrettanto fondamentale per il buon esito degli...