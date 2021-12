LA TRAGEDIA

REMANZACCO Un intero paese nel dolore più profondo per la scomparsa di un suo giovanissimo concittadino. Nicholas Cortello, 25 anni, è morto improvvisamente nel pomeriggio di lunedì, all'interno della sua abitazione nella frazione di Ziracco, per un malore fulminante. A nulla sono valsi i disperati tentativi di salvarlo da parte del personale del 118, allertato dai familiari. L'equipe medica ha provato un disperato tentativo di rianimazione ma non c'è stato nulla da fare. Una giovane vita stroncata, una comunità attonita.

CHI ERA

Ancora una volta, così come accaduto lo scorso anno, nel periodo natalizio una tragedia che sconvolge il paese alle porte di Udine. Nel dicembre 2020 il dramma di Lucia Cozzarolo, investita mortalmente mentre attraversava la strada il giorno di San Silvestro. Ieri quella di Nicholas, un ragazzo d'oro, come lo ricordano gli amici, che si divideva tra il lavoro (aiutava papà Ivano nella conduzione di un negozio di alimentari nel quartiere di via Riccardo di Giusto a Udine) e lo studio serale. Dopo aver frequentato un corso alberghiero, voleva prendere il diploma di maturità e poi iscriversi all'università, tra le sue passioni la Storia. «Non ho parole, sono scossa profondamente ha dichiarato il sindaco di Remanzacco, Daniela Briz - l'intero territorio comunale è in lutto e si stringe in un abbraccio alla famiglia del 25enne cercando di trasmetterle il senso di una condivisione e di una vicinanza profonda. Era un giovane che viveva la comunità, nel senso più pieno del termine. Nicholas lo conoscevano in moltissimi, lui c'era sempre, perché era una persona socievole e gioviale, amante della compagnia».

In tanti nel paese di Ziracco si sono stretti accanto alla mamma Antonella Canciani e al fratello Johnatan, di 18 anni. Anche da parte del Civiform di Cividale del Friuli è arrivato un messaggio di cordoglio: Ci stringiamo attorno alla famiglia Cortello per l'improvvisa scomparsa di Nicholas. 25 anni appena, era stato nostro allievo di Cucina ed aveva davvero tutta la vita davanti a sè. Un pensiero alla mamma e un abbraccio particolare da tutti noi al fratello Johnatan, nostro allievo.

INCIDENTE SULLO ZONCOLAN

Uno sciatore ungherese di 54 anni è stato soccorso sulle piste da sci dello Zoncolan, in comune di Sutrio, intorno alle 13 di ieri. Ha riportato un trauma cranico dopo essersi scontrato con un altro sciatore. È stato soccorso dall'equipaggio della Polizia di Stato in servizio sulle piste e dall'equipaggio sanitario dell'elicottero decollato dalla elibase di Campoformido. È stato trasportato all'ospedale di Tolmezzo in condizioni non gravi.

CAMION A FUOCO

Poco prima delle 10.30 di ieri le squadre dei Vigili del fuoco di Gemona e Tarvisio sono intervenute sulla strada statale 13 nella frazione Vidali, in comune di Dogna, per l'incendio di un mezzo pesante. Mentre percorreva la statale, l'autista dell'autoarticolato ha notato del fumo uscire dal mezzo, ha quindi fermato il camion a bordo strada, è uscito dalla cabina di guida e ha chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco giunti sul posto hanno iniziato a spegnere le fiamme evitando che l'incendio si propagasse dalla motrice al semirimorchio, carico di cippato di legno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA