AZIENDE

MAJANO Snaidero apre le porte del suo nuovo Flagship Store a Dubai, Snaidero kitchens uae, in collaborazione con Bespoke And Concept Kitchens Llc, partner di punta nella progettazione di arredi per interni nonché leader nel design per il settore cucina.

Un nuovo hub di riferimento per tutto il Middle East sia a livello di servizio che di immagine, un ulteriore importante passo avanti per il brand nell'espansione della sua rete di distribuzione nel mercato strategico degli Emirati Arabi in forte crescita sia per quanto riguarda il settore contract che retail.

Lo spazio di 450 metri quadri, sviluppato su due piani è stato disegnato dall'Ufficio Progettazione Snaidero, con l'attenta supervisione del Direttore Vendite Ivan Ceschiutti, con l'obiettivo di proporre un ambiente lussuoso e sofisticato ma allo stesso tempo smart, attento alla sostenibilità e al benessere delle persone. All'interno un'ampia selezione di modelli Snaidero: dai progetti iconici Vision e Frame, firmati dai designer di fama internazionale Pininfarina e Iosa Ghini, al modello Link di Andreucci e Hoisl, fino ai modelli Way, Way Materia e Joy, sintesi di estetica e funzionalità. Il nuovo complesso sorge in una delle zone più ambite, esclusive e spumeggianti della Sheikh Zayed Road, arteria principale della città vicino alle Emirates Towers, al World Trade Center e al Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo.

«Dubai rappresenta per il gruppo Snaidero un paese con opportunità straordinarie. ll cliente di Dubai ha un gusto ricercato anche dal punto di vista culturale. Sceglie Snaidero non solo perché produce cucine alto di gamma, sintesi di bellezza, qualità e funzionalità, miglior espressione del design Made in Italy, ma anche perché nelle nostre cucine trova risposta ad un bisogno di lussosmart, responsabile, un lusso che non è la sola manifestazione del sé, ma che pone al centro il vivere nel bello e nel benessere della persona. Vede in Snaidero un'azienda con un forte senso di responsabilità verso l'ecosistema in cui opera, che guarda al futuro con sensibilità e rispetto. Il design distintivo, l'esclusività del tratto, l'attenzione al dettaglio e al servizio del nostro gruppo, sono stati i fattori di successo che ci hanno reso negli anni un brand unico e riconosciuto e il nuovo flagship conferma la nostra volontà di investire e di essere presenti affermando la nostra leadership e posizionandoci su una fascia distintiva e di eccellenza dove design, qualità e servizio sono un pre-requisito imprescindibile di successo sia nel segmento retail che in quello contract», dichiara il Ceo Massimo Manelli, presente alla cerimonia di apertura insieme all'architetto Massimo Iosa Ghini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA