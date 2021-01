MALTEMPO

UDINE Smottamenti, alberi e piante caduti sulle strade, arterie chiuse causa rischio slavine, allagamenti, interruzioni alle forniture elettriche e idriche. Nuovo pesante bilancio in Friuli a causa dell'ondata di maltempo che dalla notte di venerdì sta interessando il territorio.La pioggia cumulata in 24 ore è stata tra i 60 e 130 mm tra Carnia, Val Canale e pedemontana. La quota neve si è attestata in media tra i 1100 e i 1500 m con nuovi accumuli che vanno dal metro e venti del Canin (ora complessivamente coperto da quasi 4 metri e mezzo di neve) ai 70 centimetri di Sauris e Sappada dove il totale è salito a oltre 2 metri. Il vento ha raggiunto i suoi massimi intorno a mezzanotte, con raffiche a 120 chilometri all'ora sul Matajur, 100 sul Canin, 110 sul Rest. Sull'alta pianura sono caduti in media 60 millimetri di pioggia. Il vento di Scirocco ha superato i 60 chilometri orari sulla costa.

Sul fronte della viabilità, chiuse al traffico parte della strada regionale del Lumiei, tra Ampezzo e Sauris, la regionale della Val Raccolana per vari chilometri nei comuni di Chiusaforte e Tarvisio. Il sindaco di Chiusaforte viste le consistenti nevicate in quota, a scopo precauzionale per il rischio valanga dal Monte Poviz ha disposto l'evacuazione di 5 persone nella frazione di Sella Nevea. Segnalati poi uno smottamento ad Attimis sulla strada verso borgo Pecol e a Tarcento su quella verso Uccea in località Molinis. Un albero è caduto inoltre a Majano sulla strada verso Forgaria. Tra Cedarchis di Arta Terme e Paularo alcuni massi staccatisi dal versante della strada hanno danneggiato un'auto in transito, fortunatamente illeso il conducente, sul posto i Vigili del Fuoco di Tolmezzo. Segnalati piccoli dissesti, allagamenti localizzati, problemi di sgombero neve e caduta di alberi nei comuni di Paularo, San Leonardo, Ragogna, Sappada. Sono stati operativi per interventi e monitoraggio del territorio 72 volontari di Protezione civile di 20 comuni. ella Nevea è nuovamente isolata. Una nuova frana blocca la provinciale 76, che sale da Chiusaforte, all'altezza del cimitero di Piani. Quattro frazioni, oltre alla stessa Sella Nevea, risultano irraggiungibili. L'emergenza riguarda un centinaio di persone, tra residenti e proprietari di seconde case. Intervento dei tecnici di FVG strade per creare una corsia di passaggio, riservata ai soli mezzi di emergenza. Situazione sotto controllo sul fronte fiumi e invasi.

Le precipitazioni delle ultime ore hanno causato nuove criticità nell'acquedotto della Destra Tagliamento. «L'acqua è da ritenersi non potabile fino a nuova comunicazione». Questo l'annuncio del sindaco di Forgaria nel Friuli Marco Chiapolino. Il comune infatti attinge dalla rete pordenonese. Per i cittadini sono stati messi a disposizione i sacchetti di acqua potabile.

