«Slot, in un anno giocati 124 milioni. Ora i paletti»

IL CASOUDINE Udine, con un regolamento apripista, vara i suoi paletti per contenere la diffusione di slot e altri giochi leciti non solo in città, ma, a cascata, anche negli altri comuni dell'Uti. E alle misure già previste dalla legge regionale (come la distanza dai luoghi sensibili) ne aggiunge di sue. Il testo è stato approvato in consiglio «con 33 a favore e due astenuti che non credo abbiano capito l'importanza del provvedimento», commenta il proponente Massimo Ceccon di Innovare. Ceccon in aula ha citato un dato: «Nel 2016 a Udine...