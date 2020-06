IL CASO

UDINE Dopo il Kursaal di Lignano Sabbiadoro anche il Jonny Luanie di San Daniele del Friuli si è visto decretare da ieri la sospensione della licenza per due settimane. La decisione è stata comunicata dal Questore di Udine Manuela De Bernardin Stadoan. Il provvedimento, della durata di 15 giorni è stato assunto ai sensi dell'articolo 100 del Tulps a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini e dell'ordine pubblico. E' stato accertato dunque che anche il ristorante del Friuli Collinare, il 15 giugno scorso aveva ospitato il gruppo di ragazzi protagonisti delle magliette Centro Stupri finite al centro di uno scandalo nazionale e di un fascicolo d'inchiesta aperto al momento ancora contro ignoti da parte della Procura friulana, con l'ipotesi di reato di istigazione a delinquere e incitamento all'odio razziale.

LA RICOSTRUZIONE

La comitiva di giovani ventenni aveva trascorso la serata all'interno del locale di San Daniele per festeggiare il compleanno di uno di loro, indossando per tutto il tempo delle t-shirt con la scritta Centro Stupri, visti dagli altri clienti e dal personale di servizio ai tavoli. Gli stessi giovani qualche giorno dopo avevano continuato i festeggiamenti nella discoteca di Lignano Sabbiadoro, prenotando un tavolo a nome dello stesso sedicente Centro. Nei giorni scorsi il Questore aveva già disposto la chiusura del Kursaal sempre per 15 giorni. A commento la decisione della Questura friulana sulla sospensione della licenza al Jonny Luanie è intervenuto l'avvocato Maurizio Miculan, legale dei titolari e anche di cinque dei sette ragazzi coinvolti: «Molto ci sarebbe da dire nel merito della vicenda e molto verrà detto in quella che ritengo essere la sede naturale per trattare la questione ovvero in sede penale ha spiegato Miculan -. Ogni tipo di impugnazione del provvedimento verrebbe decisa solo a sospensione scaduta per cui l'azienda ha deciso di dare esecuzione allo stesso nel pieno rispetto della legge». Ma lo stesso legale, nel corso di una trasmissione televisiva di Udinese Tv, dedicata all'approfondimento di cronaca, commentando la possibilità che il locale lignanese si rivalga sui ragazzi per il danno d'immagine, ha svelato che, «se necessario sarà sufficiente esibire l'sms con cui i ragazzi hanno prenotato il tavolo chiedendo se poteva essere utilizzato quel tipo di locuzione, disdicevole e che mi indigna, sia chiaro ha precisato - ricevendo per tutta risposta: scrivete tutto quello che volete basta che pagate. Ecco che la verità dei fatti è sempre più complessa soprattutto rispetto a quello che emerge all'inizio di una indagine; c'è necessità di contestualizzare quanto accaduto e i primi giorni della prossima settimana ipotizza il legale quando dovrebbero arrivare le iscrizioni sul registro degli indagati dei diretti interessati, potremo leggere i capi d'imputazione e poi mi relazionerò con il Pm titolare del fascicolo per andare a fornire quella ricostruzione a 360 gradi che a mio giudizio consentirà di escludere delle ipotesi penalmente rilevanti».

NUOVI ESPOSTI IN ARRIVO

Sono per ora due gli esposti presentati alla procura di Udine in merito al caso. A presentarli sono stati le Donne Democratiche del Fvg e l'altro l'associazione ZeroSuTre dedita all'assistenza alle donne vittime di maltrattamento e violenza. Il loro esempio sarà a breve seguito anche da altri sodalizi, accomunati dall'indignazione per l'accaduto e dalla paura che ci possa essere l'emulazione. Gli esposti si aggiungono al fascicolo d'inchiesta già aperto contro ignoti da parte della magistratura friulana dopo la notizia di reato comunicata dalla Digos della Questura. Gli investigatori stanno passando al setaccio anche tutti i post e i video diffusi dai ragazzi prima e dopo il loro incontro lignanese, così come si cerca di capire se abbia avuto un significato l'auto stampata sulle magliette.

