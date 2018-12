Slitta l'approvazione del Bilancio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RINVIOUDINE Il Comune di Udine rimanda l'approvazione del Bilancio previsionale 2019 e triennale a gennaio e va così in esercizio provvisorio per un mese. Il documento contabile entrerà in vigore, infatti, il 1° febbraio, conferma il sindaco Pietro Fontanini. «Gli uffici non sono riusciti a preparare tutto in tempo», motiva. Ma non è questione di macchina comunale lenta, avverte, «piuttosto di disponibilità finanziarie che si conoscono nella loro puntualità con tempistiche che sono troppo a ridosso delle scadenze». E se è vero...