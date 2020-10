SANITÀ

UDINE Se ne era andato a febbraio, non senza fare rumore. Dopo poco più di sette mesi trascorsi all'istituto Humanitas di Milano, fa rientro in terra friulana. Miran Skrap torna al Santa Maria della Misericordia di Udine, tra le corsie della neurochirurgia dove per 22 anni ha collezionato migliaia di interventi. Un bisturi eccellente a livello internazionale, Skrap aveva lasciato l'Asufc in cerca di nuove sfide, scegliendo una struttura, l'Humanitas, dove potersi muovere più liberamente rispetto alle risorse disponibili della sanità pubblica.

Ad annunciare il suo ritorno è stato anche il vicegovernatore con delega alla salute, Riccardo Riccardi che ha ufficializzato il rientro del neurochirurgo. «Questo è motivo di grande soddisfazione ha dichiarato Riccardi - La scelta di ritornare in regione dà la dimensione del valore e della qualità del nostro sistema che dobbiamo continuare a rendere migliore anche attraverso scelte difficili».

CHI È

Primario a Udine dal 1997, Skrap è uno dei fiori all'occhiello della sanità targata Friuli Venezia Giulia. Alcuni suoi interventi hanno fatto il giro d'Europa, come quando, esattamente 10 anni fa, fece entrare nella sua sala operatoria un giovane mestrino di 32 anni affetto da un tumore benigno all'ipofisi che si trovava ricoverato alla Mez Haus am Stadtwald, una clinica di Bonn dov'era stato giudicato inoperabile; ma non per Skrap. Il giovane era giunto a Udine in coma vegetativo e due mesi dopo l'intervento si è svegliato chiedendo una pizza. Il suo nome compare anche nella ricerca. Un esempio quella congiunta dell'università di Udine e dell'allora Asuiud del 2017 sui tumori del cervello, scoprendo uno dei meccanismi che indeboliscono il sistema immunitario. Una scoperta che ha aperto nuove prospettive sulla possibilità di intervenire in modo selettivo con terapie specifiche, i cui risultati sono stati pubblicati dalla rivista scientifica internazionale Plos One. Un professionista le cui capacità sono riconosciute non solo nel mondo dei camici bianchi, ma anche, e soprattutto, tra i pazienti.

«A seguito di continue crisi epilettiche - scriveva non più tardi di un anno fa Luciano - la mia ragazza è stata ricoverata all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, ove le hanno riscontrato 2 neoplasie, di 2° grado. E' stata dimessa come non operabile. Successivamente abbiamo iniziato a girare l'Italia per cercare di consultare i migliori neurochirurghi» fino ad arrivare a Udine. «Dopo una bellissima visita e un bellissimo consulto con esito operabile scrive ancora Luciano - la mia ragazza decide chi dovrà salvarle la vita e cercare di eliminare queste maledette crisi che da oltre 7 mesi la disturbavano. Siamo al 14 novembre 2018 e Skrap ha deciso di operare la paziente da sveglia per ridurre i rischi. Successivamente, al 19 marzo 2019, le è stato rimosso il 100% di un ulteriore astrocitoma. Grazie Professore, che Dio continui a benedire le sue mani e tutta la sua equipe». E quelle mani sono tornate a Udine.

Lisa Zancaner

