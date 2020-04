I MEDICI

UDINE Anche i pediatri del Friuli si stanno interrogando sulla correlazione fra la Sindrome di Kawasaki e il Covid-19. Il caso di Bergamo ha acceso i riflettori su una tematica che era già all'attenzione dei pediatri italiani e non solo. Malattia di Kawasaki e Covid 19 è un progetto di ricerca, di cui fa parte anche il Burlo di Trieste, avviato dal gruppo di studio di Reumatologia della Società italiana di Pediatria, fa sapere il segretario provinciale di Udine della Federazione italiana Pediatri, Paolo Lubrano. «Al momento c'è un alert», dichiara l'esperto. «Ci sono dei dati che vengono riscontrati e verificati nel campo. Lo scopo della raccolta di questi dati è proprio finalizzato a capire se esiste una correlazione fra il virus e la malattia». La Sindrome di Kawasaki è una malattia infiammatoria che colpisce i vasi sanguigni dei bambini (vasculite). La sindrome può colpire i bambini di qualsiasi età ma è più frequente in coloro che hanno meno di 8 anni. Quello che viene ipotizzato, ed è oggetto di studio, è che l'origine possa esser legata alla sollecitazione del sistema immunitario, verosimilmente scatenata da virus che innesca una infiammazione che riguarda le arterie. «Anche da altre parti del mondo aggiunge il pediatria Lubrano arrivano segnalazioni sull'incremento di queste patologie. Ed è plausibile, visto che il virus colpisce l'endotelio, ovvero le membrane interne dei vasi sanguigni». Questa malattia pediatrica che prende il nome dal suo scopritore è una sindrome infiammatoria che coinvolge le arterie di piccolo e medio calibro e si presenta in neonati e bambini. Colpisce prevalentemente sotto i 9 anni di età, una della complicanze più gravi è l'infiammazione delle arterie del cuore che può causare dilatazioni aneurismatiche delle coronarie. In Italia questa infiammazione delle arterie è considerata malattia rara. Intanto, il pediatra rassicura sul fronte del virus: molti bambini con Covid 19 in età pediatrica sono asintomatici; tra quelli che hanno sintomi, questi ultimi sono molto meno gravi rispetto alla popolazione adulta e anziana. Certo, anche i bambini possono sviluppare forme gravi, ma si tratta di una esigua minoranza, di fenomeni rari. È probabile che i bambini siano veicoli di contagio tanto quanto gli adulti, stando ai dati di alcune ricerche. Lubrano sottolinea come «siamo ancora in fase di studio, una fase che durerà ancora un po', ad ogni modo, quello che per certo sappiamo, è che rispetto alla fascia di popolazione adulta e anziana, la percentuale di bambini fino a 10-15 anni circa con forme gravi del virus è molto bassa». In altre parole i casi gravi in età pediatrica sono rari. Relativamente all'uso delle mascherine, pur nel quadro delle divergenze in essere fra le ordinanze regionali e quella statale, pare si stia consolidando la linea di farle indossare sopra i 6 anni. In ogni caso, conclude il pediatra, «non è l'aria che ci porta il virus...».

