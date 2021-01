LE REAZIONI

UDINE I sindacati dei pensionati sono in allarme per i ritardi nella campagna vaccinale e chiedono un'accelerazione. Correttivi nei criteri di distribuzione dei vaccini, che tengano conto dei diversi dati demografici delle regioni, potrebbero effettivamente favorire un'accelerazione della campagna di vaccinazione della popolazione più anziani, la più esposta agli effetti più gravi dell'epidemia. È quanto sostengono i segretari regionali di Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil, Roberto Treu, Renato Pizzolitto e Magda Gruarin, come richiesto anche dalla Regione Fvg al commissario straordinario Domenico Arcuri in relazione a una percentuale di anziani in rapporto alla popolazione sensibilmente al di sopra della media nazionale.

La presa di posizione delle segreterie regionali si inserisce nella scia dell'allarme lanciato a livello nazionale dai sindacati pensionati sui ritardi nella distribuzione del vaccino. «È una vera e propria corsa contro il tempo dichiarano Treu, Pizzolitto e Gruarin perché stiamo assistendo ad una vera e propria strage degli anziani, con numeri particolarmente gravi nella nostra regione, che purtroppo è tra quelle più colpite, a livello nazionale, da questa seconda ondata ancora in atto. Effetti che rischiano di acuirsi ulteriormente nelle prossime settimane, in particolare nelle case di riposo, dove i contagi hanno già raggiunto complessivamente il 40% degli ospiti e più del25% del personale, con oltre 500 decessi dall'inizio della pandemia, un dato di quasi quattro volte superiore rispetto alla prima ondata». Da qui, per i pensionati, anche l'esigenza di un rapido rilancio del confronto tra Regione e parti sociali, per definire correttivi condivisi nella strategia di contrasto all'epidemia, a partire da una gestione dei tamponi che possa consentire l'intensificazione dei test nelle case di riposo..

ZALUKAR

Fra i consiglieri regionali interviene Wakter Zalukar (Misto), che in una nota rileva come «un numero sempre maggiore di cittadini denuncia carenze riguardanti il tracciamento e le cure rispetto ad accertati casi di positività al covid-19. Un caso emblematico riguarda una signora anziana che ha evitato gravi, se non irreparabili, conseguenze solo grazie all'intervento ospedaliero a fronte di servizi territoriali latenti: sintomi, tampone positivo, aggravamento e inutile quanto pericolosa attesa di cinque giorni prima del ricovero». E ricorda anche la storia che «a metà gennaio aveva avuto vasta eco di un signore, la cui moglie era positiva, lasciato in quarantena senza esecuzione del tampone. Inoltre, i suoi colleghi di lavoro non erano stati tracciati dal dipartimento di prevenzione. Non si tratta di casi sporadici, ma di vere e proprie punte di iceberg - sottolinea Zalukar - che celano una realtà ben più importante. La strategia delle 3T (testare, tracciare e trattare) è deficitaria nelle ultime due. Si eseguono molti tamponi ma, poi, si fatica a tracciare i contatti del soggetto trovato positivo, nonché a prendere in carico il paziente che, specialmente se anziano o a rischio, va trattato tempestivamente, onde evitare gravi conseguenze». «Per questi motivi - conclude la nota di Zalukar - ho deciso di presentare un'interrogazione urgente alla Giunta regionale Fvg».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA