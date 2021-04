Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE REAZIONIUDINE «Bene la squadra, non l'allenatore». Dice così Orietta Olivo (Cgil) dopo la lettera di denuncia di Aaroi Emac. «Non possiamo che sostenere l'accorata lettera del sindacato degli anestesisti perché descrive una situazione reale e che la Funzione pubblica Cgil denuncia da mesi. Sappiamo che la pandemia non è facile da gestire, ma esserne travolti non in occasione della prima, ma della seconda e della terza ondata è...