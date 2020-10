L'ASSESSORE

UDINE «Credo di non poter essere smentito da alcuno quando dico che gli stessi sindacati hanno più volte non solo apprezzato, ma preso a modello la Regione Friuli Venezia Giulia per quanto sia riuscita a fare con lo smart working per i dipendenti, dopodiché non posso rilevare che in regione come in tutto il mondo il tema del lavoro agile e delle ricadute economiche che può avere debba essere messo al centro dell'agenda». Risponde così l'assessore regionale alla Funzione pubblica, Pierpaolo Roberti, alla nota polemica della Cgil sul tema dello smart working e della pausa caffè dei dipendenti pubblici, nota che lo stesso assessore ha appreso con dispiacere. «Mano a mano che la curva dei contagi scendeva, il personale regionale in smart working è passato dal 70% al 35% - evidenzia Roberti - Una decisione presa non perché da casa i dipendenti non fossero produttivi, dal momento che con gli stessi sindacati mi ero dichiarato più che soddisfatto della produttività in emergenza, ma proprio per le considerazioni legate alle ricadute economiche di certe scelte che non possono essere fatte a cuor leggero e devono essere ben ponderate». «Per questo - spiega l'assessore - già con questi ultimi segnali di criticità sui contagi ho dato disposizioni per re invertire il senso di marcia e tornare a prediligere il lavoro da casa. Auspico davvero che in momenti così difficili non si cerchi la scaramuccia travisando per dolo o colpa l'atteggiamento di una amministrazione che ha considerato fin dall'insediamento il personale regionale come una risorsa eccezionale da tutelare e valorizzare per il grande servizio che svolge per la comunità regionale» conclude Roberti.

LA CGIL FUNZIONE PUBBLICA

«La forte impennata della curva dei contagi, dice a noi tutti, e in primis dovrebbe dirlo alle istituzioni, che non è certo questo il momento di abbassare la guardia, tanto più nella consapevolezza che esistono norme ben precise e non derogabili sul ricorso allo smart-working, che va applicato ad almeno il 50% dei lavoratori dedicati ad attività gestibili a distanza» aveva commentato proprio due giorni fa Orietta Olivo, segretaria generale della Funzione pubblica Cgil Friuli Venezia Giulia, un invito a rientrare dallo smart working lanciato dall'assessore e da alcuni dirigenti della Regione.

LA PREOCCUPAZIONE

L'appello univoco di sindacato e imprenditori rivolto alla Regione, nei giorni scorsi dalla tavola rotonda Evoluzioni. Cambiare per il futuro promossa dalla Cisl Fvg a Sesto al Reghena (con il governatore Fedriga e il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Agrusti), è stato invece quello di assicurare che le fabbriche, nonostante la ripresa della pandemia, possano rimanere aperte. Un altro lockdown sarebbe, infatti, disastroso per il Friuli Venezia Giulia, che, dal punto di vista occupazione, rischia di retrocedere ai livelli della crisi del 2008.

«Questo accadrà va dritto al punto il segretario regionale della Cisl Fvg, Alberto Monticco se non sapremo attivare subito strumenti efficaci di medio lungo-periodo, adottando una strategia complessiva e non solo emergenziale. Bene, come prima risposta il disegno di legge regionale 105, che va finalmente ad aggiornare la legge sul Buon Lavoro, ma ora occorre spingere anche su nuove ed inedite misure di crescita e di sviluppo, nei settori privato e pubblico, per mantenere salda la produttività e i lavoratori ancorati ad aziende sostenute dal territorio e dalle sue istituzioni».

Posizione condivisa anche dal presidente regionale di Coldiretti Michele Pavan: «Un nuovo lockdown sarebbe un incubo da 200 milioni di euro per il Fvg - sostiene - ristoranti, trattorie, enoteche cui il comparto agricolo fa ovviamente riferimento in quanto vetrina delle eccellenze del territorio e della qualità dei nostri prodotti. Sono imprese che hanno già pagato tantissimo alla pandemia e rischiano la mazzata finale, per non parlare degli agriturismi tra pernottamenti e cerimonie sfumate».

