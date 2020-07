LA VICENDA

UDINE È polemica sulla consegna del sigillo della città all'Ospedale di Udine: non sul segno di riconoscenza in sé, su cui tutti sono d'accordo, ma sul mancato coinvolgimento del consiglio comunale, in un gesto così simbolico in questo momento. Ad essere delusi, sono soprattutto i partiti di opposizione, che sono venuti a conoscenza dai media della cerimonia che si è svolta ieri a Palazzo D'Aronco, quando il sindaco Pietro Fontanini ha donato il sigillo di Udine al direttore generale dell'Azienda, Massimo Braganti. A esprimere il loro disappunto, ieri, sono stati i capigruppo del Pd, Alessandro Venanzi, di Progetto Innovare, Federico Pirone, di Siamo Udine, Lorenzo Patti, e del Movimento 5 Stelle, Maria Rosaria Capozzi: «È con sincero rammarico hanno detto -, che veniamo a scoprire dai quotidiani locali che è stato consegnato da parte dell'amministrazione comunale, nella giornata di martedì, il sigillo della città all'Ospedale di Udine per la capacità con la quale è stata gestita l'emergenza Covid 19. Nulla da eccepire sulla scelta in sé, augurandoci che non ci si dimentichi troppo in fretta del ruolo insostituibile che sono capaci di offrire il servizio pubblico e il suo personale, ai quali rinnoviamo i nostri più sinceri apprezzamenti e ringraziamenti. Dispiace solo che un momento significativo per tutta la comunità cittadina come questo hanno continuato -, non abbia spinto né il sindaco né la sua giunta a cercare una condivisione unanime e una partecipazione di tutto il consiglio comunale che avrebbero ancora di più reso onore a questa giusta scelta. Ci sono dei momenti e delle scelte verso le quali la nostra comunità si attende che la politica metta da parte le proprie divisioni e lavori unita. Questa ci sembrava un'occasione giusta, abbiamo sbagliato a dare per scontato che così fosse per tutti».

