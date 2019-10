Sigilli del Noe all'impianto rifiuti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VICENDAUDINE Sarebbe mancata della documentazione relativa al collaudo finale dell'impianto. È per questo motivo che, nei giorni scorsi, i Carabinieri del Noe di Udine hanno posto sotto sequestro uno stabilimento destinato allo stoccaggio e recupero di materiale plastico e ingombrante in provincia. I sigilli sono stati posti all'impianto della Ergoplast srl di Pradamano. I militari dell'arma del Nucleo operativo ed ecologico, guidati dal capitano Gianluca Muscatello, hanno eseguito il controllo in azienda. Da quanto si è appreso, nel...