LA CAMPAGNA

UDINE Primi vaccini alla Quiete di Udine. La profilassi anti-coronavirus è cominciata ieri in un'altra struttura della Azienda per i servizi alla persona, la casa albergo dei Faggi, dove, come spiega il direttore de La Quiete, Salvatore Guarneri, hanno ricevuto il siero anti-covid «44 anziani». Delle vaccinazioni si è occupato il dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, che già venerdì ha fatto tappa in altre strutture per la terza età a Pradamano, Latisana, Paluzza, Buja e San Giorgio di Nogaro. Come spiegava ieri mattina Guarneri, «oggi pomeriggio cominceremo dai Faggi, dove sono ospiti gli utenti autosufficienti che abitano nella casa albergo. Poi domani mattina (oggi ndr) inizieranno le vaccinazioni ad un gruppo di utenti della Quiete, dove si sottoporranno alla profilassi anti-covid 113 anziani». Ossia, quasi un quarto del totale dei nonni ospiti della struttura di via Sant'Agostino, che sono quasi 450. Il nodo, come per tutte le case di riposo, è legato all'acquisizione del consenso informato. «Il tema è quello del collo di bottiglia giuridico del consenso informato. Se non c'è l'amministratore di sostegno, circostanza che riguarda solo una minima parte degli anziani ospiti, bisogna contattare la famiglia. Per ora partiamo con 113 persone, di cui abbiamo raccolto il consenso informato. Se si pensa che il testo è uscito la notte del 5, aver già raccolto il consenso di oltre un centinaio di persone è già un gran risultato. Ora il lavoro sarà tanto. La quota di anziani ospiti in grado di esprimere il consenso è molto bassa. Abbiamo operato con chi è in grado di farlo»

CONTAGI

Anche la Quiete ha subito, come quasi tutte le case di riposo friulane, l'onda d'urto della pandemia. Guarneri spiega che «si parla di una settantina di ospiti positivi certi». Ma nel bilancio si contano anche «una ventina di guariti». Da marzo, «i decessi complessivi sono stati una decina» nella struttura, «non tutti per covid». La casa di riposo, chiarisce, ha adottato precise misure per tutelare anziani e personale. Il problema maggiore adesso è legato alla percentuale molto alta di operatori sanitari che non sembrano propensi al vaccino. «I primi dati raccolti vedevano fra il 30 e il 40 per cento iniziale di adesioni fra il personale. Adesso sta crescendo ma non sappiamo il numero preciso - prosegue il direttore -. Il nostro obiettivo è cercare di vaccinare il maggior numero possibile di utenti. Di solito gli operatori sono più giovani e superano le malattie senza conseguenze mentre un anziano ha un rischio maggiore. Dobbiamo proteggere i nostri ospiti intervenendo su due fronti».

Anche nelle residenze gestite da Sereni Orizzonti ad Ajello, Percoto, Risano e Gemona «covid free dall'inizio della pandemia», come tiene a precisare la società, sono cominciati i vaccini. Medici e infermieri del dipartimento di prevenzione hanno sottoposto all'iniezione anticovid in totale 19 operatori e 157 ospiti, fra cui anche due nonnine centenarie, Angelina Fracasso e Maria Gregorutti, che vivono a Risano. Per Federica Cicognini, referente in Friuli del gruppo, la vaccinazione di ieri «premia gli sforzi del personale delle nostre strutture che in un anno terribile e faticoso ha lavorato con professionalità e straordinaria abnegazione per preservare la salute di tutti i nostri assistiti».

Cdm

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA