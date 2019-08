SICUREZZA UDINE Siepi basse per evitare che vengano usate come nascondigli. L'Amministrazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SICUREZZAUDINE Siepi basse per evitare che vengano usate come nascondigli. L'Amministrazione comunale ha deciso di potare gli arbusti lungo viale Leopardi, dopo che commercianti e residenti lo hanno informato che sono sfruttati per attività poco lecite. «I cittadini spiega l'assessore alla Sicurezza, Alessandro Ciani -, ci hanno segnalato che in mezzo alle siepi dell'aiuola spartitraffico avvengono a volte atti osceni, ma soprattutto che sono utilizzate per sfuggire ai controlli delle forze dell'ordine e nascondere sostanze illegali. Non...