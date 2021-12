SICUREZZA

UDINE L'abuso di sostanze a base di benzodiazepine, combinate con l'alcol, è uno dei fenomeni crescenti nel mondo dello sballo dei giovani in alto Friuli. A metterlo in luce ieri, nel corso della giornata di formazione sugli aspetti della sicurezza urbana, promossa dall'Associazione professionale Polizia Locale d'Italia e ospitata presso l'auditorium della Regione di Udine, il vicecomandante della Polizia Locale della Comunità di Montagna della Carnia, Massimo Pascotti, tra i relatori dell'evento. Queste così dette droghe low cost, che si possono reperire anche tramite ricette false nelle farmacie e a costo zero stanno aumentando la loro diffusione, soprattutto tra i più giovani. Ce ne siamo resi conto durante alcune operazioni di prevenzione sul territorio. L'area del Gemonese e del Tolmezzino sono sotto i riflettori delle forze dell'ordine per quanto riguarda il contrasto all'uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti: Alcuni risultati li stiamo ottenendo ha aggiunto andando a monitorare dei poli scolastici dove ruotano migliaia di studenti. Anche nel periodo del lockdown con operazioni mirate abbiamo bloccato per esempio i canali di approvvigionamento delle droghe di coloro i quali si servivano di internet e dei canali telegram per poi farsi consegnare a domicilio le sostanze attraverso dei corrieri privati, naturalmente a loro insaputa. Si è parlato anche del trend attuale della minaccia jihadista con la psicologa esperta in radicalizzazione e dinamiche di gruppo Cristina Caparesi. I corpi di Polizia locale sono il perno del controllo e dell'ordine pubblico sul territorio; il loro ruolo è sempre più centrale, come è stato dimostrato anche recentemente con il decreto riguardante il super green pass. Ora manca un ultimo tassello, ovvero la completa equiparazione con gli altri corpi di Polizia dello Stato, ma in attesa di una riforma complessiva la Polizia locale può contare sempre sulla vicinanza della Regione ha dichiarato l'assessore regionale , Pierpaolo Roberti, in un videomessaggio. Nella legge di Stabilità andremo a collocare nuovamente importanti risorse nel campo della sicurezza per proseguire con alcune azioni avviate negli ultimi anni: penso al controllo merci e stupefacenti per il quale abbiamo istituito i nuclei specialistici che qualificheranno le competenze dei nostri corpi di Polizia locale in questi settori; ma anche alle ingenti risorse della concertazione con cui abbiamo consentito ai Comuni di dotarsi di innovativi sistemi di videosorveglianza e lettura targhe ha dichiarato. Nel corso degli anni, il perimetro del mansionario degli operatori della Polizia Locale si è progressivamente ampliato ha poi aggiunto il sindaco di Udine Pietro Fontanini. Questa amministrazione ha intensificato l'attività di monitoraggio e controllo del territorio. Abbiamo aperto una sede della polizia locale in borgo Stazione, una delle zone più esposte e a rischio della città. Abbiamo assunto nuovi agenti e siamo in procinto di inserire ulteriori innesti in organico, intensificando le attività finalizzate a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga. Stiamo investendo per potenziare l'illuminazione pubblica. E abbiamo puntato su nuove ormai imprescindibili per imprimere un giro di vite all'efficacia delle attività per la sicurezza pubblica.

