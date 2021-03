Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SICUREZZAUDINE In fuga in mezzo al traffico di piazzale Osoppo, rischiando di farsi investire e con lui anche l'agente di Polizia che lo stava inseguendo. Alla fine l'uomo, un cittadino pachistano di 32 anni, è stato arrestato dai poliziotti delle Volanti della Questura di Udine per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, resistenza a pubblico ufficiale e inottemperanza all'ordine del Questore di abbandonare il...