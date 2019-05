SICUREZZA UDINE Agenti a piedi per i controlli in Borgo Stazione. Lo ha annunciato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SICUREZZAUDINE Agenti a piedi per i controlli in Borgo Stazione. Lo ha annunciato l'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani, che ha spiegato di essere in continuo contatto con i residenti del quartiere e di aver ricevuto proprio da loro la richiesta che la Polizia Locale faccia anche pattugliamenti appiedati nell'area: una modalità che permetterà ai vigili di controllare maggiormente eventuali comportamenti scorretti, ma anche di rafforzare la loro funzione di deterrenza. «La situazione in quel quartiere è molto migliorata ha commentato...