Sicurezza, ricetta grillina: «Censire le case fatiscenti»

SICUREZZAUDINE (al.pi.) Controllare gli edifici in stato di abbandono, assegnare alle persone accolte dei lavori di cura della città e assicurare corsi di lingua ed educazione civica: esempi di come l'amministrazione potrebbe agire per migliorare la sicurezza. Anche il consigliere comunale del M5s, Domenico Liano, interviene sul tema dopo i recenti fatti criminosi. «Sindaco, giunta e consiglio dice -, dovrebbero uscire da inutili dibattiti sugli interventi da adottare, più o meno restrittivi e coercitivi: qui non è questione di bastoni...