Sicurezza in montagna, la Regione mappa tutte le faglie esistenti

LA MAPPATURAUDINE La sicurezza geologica in montagna è diventata un drammatico tema di attualità anche in Friuli Venezia Giulia. Ecco perché la Regione intende poter disporre di un quadro conoscitivo del territorio il più ampio e circostanziato possibile per poter meglio definire una strategia scandita a colpi di priorità degli interventi da eseguire sul campo. Per migliorare le attuali conoscenze sulle faglie attive (e perciò potenzialmente pericolose) che si trovano sul territorio del Friuli Venezia Giulia nelle aree alpine, la Giunta...