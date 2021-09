Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PIANOUDINE Ulteriori misure per implementare la sicurezza in Friuli Venezia Giulia sono state messe in campo in questi giorni dalla Giunta regionale mediante il varo del Piano 2021 per la sicurezza integrata. Il provvedimento, sollecitato dall'assessore regionale alla sicurezza e alle autonomie locali, Pierpaolo Roberti, mira essenzialmente ad agire su tre fronti che vedono protagonista la polizia locale: interventi di parte capitale per...