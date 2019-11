Sicurezza acqua il modello Friuli ora fa scuola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SERVIZIO IDRICOUDINE Presentato all'Oms il modello Friuli per la sicurezza dell'acqua. Per il governatore si tratta di «un modello da esportare esempio di responsabilità. L'Istituto superiore di sanità promuove la regione come «esempio di efficienza da portare anche a livello internazionale». Sono alcuni dei risultati ottenuti al vertice internazionale aperto ieri nella sede Cafc in viale Palmanova. Cafc assieme ai gestori del sistema idrico integrato della regione ha chiamato a raccolta Oms, ministero dell'Ambiente, Iss (istituto...