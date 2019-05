Sicurezza, a Udine 457mila euro per potenziare la Polizia locale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GIUNTAUDINE Udine, Pordenone e Cordenons, insieme a Trieste, sono tra i 16 Comuni che beneficeranno del riparto di 3,9 milioni del pacchetto sicurezza deliberato ieri dalla Giunta regionale e rappresentano gli enti locali che porteranno a casa le quote più cospicue. Per Pordenone e Cordenons l'ammontare sarà di 368mila euro, per Udine di 457mila e addirittura di 869mila euro per Trieste. Serviranno a potenziare la polizia locale con diversi interventi: 3 milioni in conto capitale sono finalizzati a videosorveglianza, armamento, sedi di...