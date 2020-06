L'INDAGINE

UDINE In Friuli Venezia Giulia la spesa sanitaria privata è pari al 50% della spesa pubblica pro capite: quasi mille euro a fronte di oltre 2.000. Una percentuale degna di nota secondo il rapporto Osservasalute 2019 e, se si guarda a un arco temporale abbastanza ampio, si nota che la spesa privata per la salute cresce anno dopo anno. Se i cittadini investono parecchio per curarsi, non da meno è la spesa che affronta il Servizio sanitario regionale e che sembra destinata a crescere. Per questo 2020 ad aumentare i costi saranno soprattutto le spese sostenute per l'emergenza sanitaria da Coronavirus, ma Covid a parte a pesare sul bilancio sono soprattutto i malati cronici.

VITA PIÙ LUNGA MA PIÙ MALATI

Da molti anni si sta ormai osservando l'instaurarsi di due fenomeni: da un lato il progressivo invecchiamento della popolazione, derivante da un aumento dell'aspettativa di vita, dall'altro l'incremento della prevalenza di numerose patologie croniche che per altro insorgono in un'età sempre più ridotta. L'Oms ha stimato che oltre l'80% dei costi in sanità è assorbito dalla cronicità che rappresenta, quindi, la grande sfida. Anche per il Fvg che, se è la regione dov'è stato registrato l'incremento maggiore della speranza di vita (+1 anno) per gli uomini di 65 anni, è anche quella dove il 41% della popolazione ha una malattia cronica. La sfida è soprattutto quella di gestire i costi sanitari nella medicina generale, costi che aumentano progressivamente al crescere dell'età e del numero di patologie croniche concomitanti. Se il costo medio annuale per un paziente cronico è di 713 euro, in Fvg si sale a 725 euro a carico del Servizio sanitario regionale. Ma questa è solo la media perché, guardando alle singole patologie, questo costo sale e tocca i 969 euro per i pazienti affetti da ipertensione arteriosa, fino ai 1.347 euro nei casi di ictus ischemico. E i costi sono elevati anche per i pazienti con asma bronchiale (684 euro all'anno), disturbi alla tiroide (841 euro) e osteoartrosi dove si superano i mille euro, tutte voci di costo e superiori alla media nazionale. Migliorano i processi di cura, ma aumenta la spesa sanitaria e per far quadrare i conti, Osservasalute snocciola la sua ricetta. «Di fronte a tali scenari, sono sempre più importanti nuovi modelli organizzativi e innovativi, centrati sulle cure territoriali e domiciliari, integrate, con una presa in carico prolungata e continuativa del paziente, cercando allo stesso tempo di limitare l'insorgenza di disabilità e di intervenire sulle politiche di prevenzione».

TANTI ASSISTITI A CASA

Su una popolazione regionale di over 75 di quasi 166mila persone, il 5,32% è assistita a casa, quasi 9mila persone cui se ne aggiungono oltre 10mila tra gli over 65. L'assistenza territoriale, del cui rafforzamento si parla da anni in ogni riforma sanitaria, necessita di risorse ingenti e questi numeri lo fanno ben comprendere, ma è l'unico modo per sgravare gli ospedali evitando ricoveri per diverse patologie croniche che, purtroppo, colpiscono in percentuali alte i cittadini del Fvg. Se il 41% delle persone è affetta da una malattia cronica, il 19,7% ne ha almeno due e sono alti anche i numeri di malati cronici alle prese con ipertensione, malattie allergiche, artrosi o artrite. Insomma, si vive di più ma s'invecchia non molto in salute e «in un mondo in cui i cambiamenti avvengono molto velocemente, in cui i processi di trasformazione, la ricerca scientifica e le nuove tecnologie si susseguono più sollecitamente di quanto le persone siano in grado di percepire rileva Osservasalute - è necessario aver la capacità di guardare oltre il presente, per non restare spiazzati dagli eventi e per programmare politiche e interventi che incorporino i cambiamenti attesi. Un settore dove questo sguardo al futuro è più che mai necessario è proprio quello della sanità».

