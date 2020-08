LA DISGRAZIA

COMEGLIANS Trovato senza vita il corpo di Ezio Mazzilis, il cercatore di funghi abitante a Milano, ma originario di Tualis frazione di Comeglians di cui si erano perse le tracce dalle 16.30 circa di giovedì, momento in cui si era separato da un'altra persona che era assieme a lui per lo stesso motivo. Erano partiti dalla strada che sale alla panoramica delle vette, a circa sei chilometri da Tualis, tra le Alpi Carniche, nei pressi di un'edicola votiva, imboccando un sentiero. L'uomo è mancato per le conseguenze di una caduta. La salma è stata recuperata dall'alto con la tecnica del contrappeso per circa trecento metri, dopo la constatazione del decesso effettuata dal medico del Soccorso Alpino. Sul posto i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Alle ricerche hanno contribuito molti compaesani dell'uomo e anche gli stessi familiari. Il corpo è stato rinvenuto a quota 1450, circa 250 metri a valle della pista forestale che si prende in corrispondenza di un tornante con ancora votiva che si trova a sei chilometri da Tualis sulla strada cosiddetta panoramica delle vette verso il monte Crostis, pur abitando a Milano era tuttora residente a Comeglians, dove era nato.

Sono stati invece tratti in salvo i quattro escursionisti che avevano chiesto aiuto sempre la scorsa notte, nei pressi di Casera Goriuda di Sopra, in comune di Chiusaforte. Si tratta di una famiglia con genitori e due figli di Firenze. Seguendo le indicazioni di un depliant illustrativo della zona, si erano incamminati da Sella Nevea per poi raggiungere il Rifugio Gilberti e di qui Sella Bilapech e il Bivacco Marussigh contando poi di ridiscendere a Sella Nevea passando per Casera Goriuda entro quattro ore, come indicato nella descrizione che avevano con sé. Stanchi e provati non se la sono sentita di proseguire dal momento che era quasi buio ed hanno chiesto aiuto al NUE112 una volta giunti nei pressi di Casera Goriuda di Sopra da dove partono diversi sentieri, due relativamente impegnativi per Sella Nevea e uno che scende al Fontanon di Goriuda. I soccorritori, un team di sei persone del Soccorso Alpino e Speleologico e della Guardia di Finanza, li hanno raggiunti e condotti in sicurezza lungo il sentiero meno difficile che scende al Fontanon di Goriuda.

