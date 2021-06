Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA VICENDAUDINE Doveva essere una passeggiata tranquilla con amici: una gita fuori porta in mezzo alla natura in una giornata luminosa di inizio estate.Ma, per Claudio Tubaro, 64 anni, ex centralinista dell'Ispettorato del lavoro di Udine, si è conclusa dopo pochi passi, a Faedis. «Dovevamo ancora iniziare a camminare. Era fermo immobile e stava ascoltando una persona che parlava - raccontano gli amici che erano con lui - quando...