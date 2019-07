Si schianta in moto grave un barista 28enne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCIDENTELIGNANO Con la moto si schianta contro un'auto: grave un 28enne. Gianluca C., barista a Bibione per la stagione ma residente a Campodarsego, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Udine. Il giovane martedì pomeriggio stava percorrendo via Arco del Maestrale a Lignano, quando si è schiantato contro un auto. Il giovane barista è volato sull'asfalto riportando delle gravi conseguenze. Subito è stata soccorso e sul posto è arrivata l'ambulanza. Dalla centrale operativa di Palmanova hanno anche fatto alzare in volo...