Si schianta in moto al rientro a casa Giovane in fin di vita

IL CASOGRIMACCO Versa in gravissime condizioni, in stato di coma, ricoverato nel reparto di Terapia intensiva all'ospedale di Udine, un uomo di 36 anni di Corno di Rosazzo, A.C. le sue iniziali, che ha riportato un tremendo trauma alla testa a seguito di un incidente stradale accaduto nella prima serata di domenica, poco prima delle 20.30, a Grimacco, nelle Valli del Natisone. L'uomo era in sella a una moto quando, nel borgo di Dolina, ha perso il controllo della due ruote ed è finito fuori strada, schiantandosi contro il muro di una casa....