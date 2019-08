Si rifiuta di servire da bere e lui gli spacca la vetrata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VICENDAUDINE Il titolare del bar si rifiuta di servire da bere a due avventori che in passato non avevano saldato il conto e uno di loro, per tutta risposta, infrange la vetrata della porta d'ingresso del locale colpendola con una chiave inglese. E' successo intorno alle 3 della scorsa notte nella zona di piazza Duomo, proprio alle spalle della cattedrale, in pieno centro città, a Udine. Era quasi l'ora di chiusura quando i due avventori, forse anche alterati dall'assunzione in precedenza di sostanze alcoliche, si sono presentati nel bar...