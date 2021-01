SCUOLE

UDINE Riparte il Risiko aule per le scuole udinesi, alle prese con il rebus spazi, aggravato dall'emergenza covid che richiede distanziamenti precisi. Se al Marinelli si preannuncia un super-prefabbricato in arrivo, al Marinoni sembra perdere quota la soluzione dei moduli, perché gli alunni dello Stringher oggi ospiti dell'istituto per geometri dovrebbero trovare nuovi spazi altrove. La prossima settimana sarà cruciale, fra incontri, sopralluoghi e presentazioni.

MARINELLI

Al Centro studi, al servizio del liceo scientifico (e in prospettiva anche dello Zanon) in vista dei futuri lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico che costringeranno 20 classi ad emigrare temporaneamente dal liceo, prende quota l'ipotesi di un super prefabbricato con un quadro economico da 5,8 milioni fra via Galilei e via Aspromonte: quindi non più solo la fornitura di moduli, come previsto inizialmente, ma la realizzazione di un nuovo edificio scolastico con criteri di prefabbricazione, ma di qualità superiore. Un argomento che terrà banco in un vertice all'inizio della prossima settimana fra l'assessore regionale Graziano Pizzimenti, il preside Stefano Stefanel e Augusto Viola, alla guida dell'Edr di Udine. I lavori al Marinelli dovrebbero partire intorno a giugno.

STRINGHER

Per il Marinoni (che oggi ha la necessità di trovare undici aule) l'idea di un prefabbricato esterno, pur ventilata in un primo momento, ora «è un'ipotesi per il momento in stand by», come si limitano a spiegare all'Edr. Questo perché l'idea è quella di risolvere il problema a monte, spostando altrove gli alunni dello Stringher che oggi sono ospiti (con 15 classi) dell'istituto per geometri. La soluzione prospettata ieri alla preside Monica Napoli è un mix che prevede una nuova sede staccata (la prossima settimana ci sarà un sopralluogo a Paderno), nuovi spazi da ricavare all'interno dell'attuale Stringher di viale Monsignor Nogara e le aule del futuro prefabbricato destinato a sorgere vicino all'istituto, i cui lavori dovrebbero partire a breve. «Questa mattina - chiariva ieri la preside dello Sringher - ho avuto un incontro con l'Edr. Per quanto ci riguarda, l'incarico per il nostro prefabbricato è già stato affidato. Costruiranno l'edificio vicino allo Stringher con 9 aule». Ma non basteranno. «Attualmente - prosegue Napoli - abbiamo 15 classi al Marinoni e ci mancano comunque 10 aule. Ci è stata ventilata l'ipotesi che sarà necessario abbandonare gli spazi che occupiamo al Marinoni. Io ho chiesto di mantenerli. Al momento non abbiamo indicazioni ufficiali. Stiamo spingendo perché facciano i lavori per il quinto lotto dello Stringher, perché se partissero i nostri problemi sarebbero sostanzialmente risolti. Con l'Edr abbiamo anche valutato la possibilità di creare degli spazi nuovi all'interno dello Stringher, abbattendo delle pareti. Oggi (ieri ndr) è venuto un ingegnere, che tornerà per un nuovo sopralluogo: aspettiamo una risposta entro fine mese».

PADERNO

«L'Edr mi ha anche detto che ci proporrà un altro spazio in un altro edificio. In questo momento c'è la possibilità di valutare un edificio che ospitava una scuola a Paderno - dice la preside -. Ho sottolineato la lontananza di questa frazione dalla sede centrale. Ho chiesto di mantenere gli spazi al Marinoni per questo motivo, senza voler entrare in competizione con altri istituti. Ma rispetto al Percoto (che ha delle classi al Marinoni ndr) l'istituto per geometri è più vicino alla nostra sede, mentre per il liceo è comunque una sede distante dall'edificio principale. Che sia il Marinoni o un'altra sede, comunque gli alunni si devono spostare». A Paderno, comunque, all'inizio della prossima settimana la preside, che guida un istituto da 1500 ragazzi, farà «un sopralluogo in questa ex scuola. «Se ci sposteremo le classi oggi al Marinoni? È tutto in fieri. Faremo un ragionamento su chi va dove, anche perché a fronte delle iscrizioni valuteremo quante classi avremo il prossimo anno. Valuteremo quindi chi ci andrà, se le classi che oggi sono al Marinoni o piuttosto quelle del Turistico».

Insomma, «ci hanno rappresentato la necessità di creare degli spazi solo per lo Stringher, anche per evitare problemi di promiscuità. I lavori del nostro prefabbricato dovrebbero partire a breve. Presumo che sarà pronto per fine anno o sicuramente per settembre».

Camilla De Mori

