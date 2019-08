Si ribalta tir con 1.600 prosciutti destinati alla stagionatura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INCIDENTEUDINE Schianto ieri nelle primissime ore della giornata sulla strada regionale 463 al chilometro 28, nel territorio comunale di Flaibano. A quanto si è potuto apprendere, un autoarticolato che proveniva da Torino ed era diretto verso un prosciuttificio di San Daniele, sarebbe uscito di strada finendo per ribaltarsi sul fianco sinistro. Fortunatamente, in seguito all'incidente, l'autista (un uomo residente a Torino classe 1959) avrebbe riportato solo leggere escoriazioni ed è stato trasportato all'ospedale di San Daniele per gli...