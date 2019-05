Si riaccende la corsa dei mutui in Fvg Nel 2018 erogato un miliardo di euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RIPARTENZAUDINE Sono tornati a correre all'insù i numeri dei mutui per comprare casa in Fvg, compensando nell'ultimo trimestre del 2018 l'andamento non brillante del resto dell'anno. L'ultimo scorcio dell'annata, infatti, ha fatto registrare un aumento del 3,3%, per un controvalore di +9,8 milioni, nonostante il 2018 nel suo complesso abbia chiuso con una diminuzione dell'accensione dei mutui del 3,6%, per un controvalore negativo di 40,6 milioni. In sintesi, nell'anno sono stati erogati 1 miliardo e quasi 80 milioni di euro, volumi che...