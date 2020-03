Si moltiplicano a macchia di leopardo i gesti di semplice ringraziamento collettivo per il personale medico-sanitario impegnato strenuamente in queste settimane nell'affrontare i casi di ricoveri per coronavirus. A San Daniele del Friuli per esempio c'è chi, come Adrian di Sempre Pronto Pizza, che ha deciso responsabilmente ed autonomamente di chiudere anche il servizio a domicilio in ottemperanza al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Prima di chiudere ha però generosamente utilizzato gli ingredienti deperibili che aveva in linea per delle pizze e del pane che ha regalato a quanti oggi sono in prima linea per difendere le nostre comunità. Medici, infermieri, forze dell'ordine, volontari. Lui non voleva farlo sapere, ma ci ha pensato il sindaco sandanielese Pietro Valent a raccontarlo con un post su Facebook così da rendere noto il bel gesto del suo concittadino, apprezzatissimo da tutta la comunità collinare. Anche a Udine il personale del Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia ha voluto ringraziare pubblicamente di cuore la Pizzeria Ristorante Al Faro di via Colugna per la consegna gratuita di pizze e dolci. «Un piccolo gesto di solidarietà che ci ha aiutato ad affrontare meglio la giornata lavorativa e che ci ha riempito il cuore», hanno postato sui social gli infermieri omaggiando i gestori del locale. E pure a Tolmezzo la gratitudine ha colpito nel segno con la pizzeria Ai Portici di via Roma che visto il momento di difficoltà ha deciso di offrire dieci pizze agli operatori del servizio di Pronto Soccorso del Sant'Antonio Abate con un breve ma sentito messaggio Grazie per tutto quello che state facendo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA