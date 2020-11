LAVORI PUBBLICI

UDINE (ap) Bene l'accordo tra Comune e Figc, ora avviare un tavolo con il Tavagnacco Calcio. A chiederlo è il vice capogruppo di Fdi, Antonio Pittioni, il giorno dopo l'approvazione in consiglio della convenzione per il recupero del campo Federale di Sant'Osvaldo. L'idea della sistemazione dell'impianto abbandonato da decenni è nata da un incontro tra Palazzo D'Aronco e la dirigenza della squadra femminile che chiedeva uno spazio per giocare in città. Rispetto al progetto iniziale (che prevedeva l'adeguamento ai requisiti della Serie A), il piano di ristrutturazione è stato ridimensionato e la spesa più che dimezzata; una scelta del nuovo delegato allo sport, Antonio Falcone, che, in commissione, aveva illustrato l'accordo dichiarando di non essere a conoscenza del coinvolgimento del Tavagnacco. In consiglio, però, il sindaco stesso ha ribadito la sua volontà di ospitare il team femminile e, possibilmente, proprio al Federale «per lanciare l'immagine di Udine come città dello sport femminile e una squadra che prenderà il nome della città o del Friuli. Le condizioni, però, non sono ancora precise». Nella discussione, l'assessore Falcone, attaccato dall'opposizione che lo ha accusato di non aver portato né un progetto chiaro né un conto economico, ha snocciolato le cifre dell'operazione, ribadendo la soddisfazione (espressa anche da Fontanini) per l'accordo che prevede per il Comune una concessione gratuita per 25 anni (prorogabili di altri 10) a fronte della sistemazione dell'area: «La demolizione di tribune e spogliatoi e la realizzazione di quelli nuovi costerà circa 320mila euro, 350mila per la posa del campo sintetico mentre illuminazione, sistemazione degli accessi e del perimetro altri 80mila, con una spesa totale di circa 900mila euro. La manutenzione ordinaria è stimata sui 7500 euro l'anno; quella straordinaria circa 15mila al triennio; si aggiungono 50mila euro ogni 20 anni, per rifare il manto sintetico e altre spese per un totale delle manutenzioni sui 35 anni di circa 525mila euro». «Data la rilevanza storica di quell'impianto ha commentato Pittioni - per renderlo di nuovo motivo di lustro è necessario costituire un tavolo tecnico con l'assessore allo sport, il presidente dell'asd Tavagnacco Calcio e il presidente del Consiglio di Quartiere. È fondamentale continuare il dialogo sul progetto che prevedeva di trasformare il Federale in un polo regionale del calcio femminile. La riqualificazione è un'opportunità per tutto il quartiere e la città, mi sono già fatto promotore di un ulteriore incontro tra sindaco e dirigenza della squadra».

A proposito di impianti sportivi, la giunta ieri ha deciso l'investimento di 500mila euro per sistemare quello di via Valente, dove si trovano campi da calcio, di rugby e pista di pattinaggio. «Interverremo ha detto il vicesindaco Loris Michelini - sull'ingresso e l'illuminazione, realizzeremo un'area per il terzo tempo; un campo di allenamento acquistando un terreno limitrofo; sistemeremo il parcheggio e realizzeremo una tribuna da 200 posti». La giunta ha anche dato il via libera a un piano di asfaltature di 1 milione di euro che, in due lotti, coinvolgeranno via Puintat, viale Pasolini, via Pieri, via Patriarca Dolfin, via Martignacco, via delle Ferriere, vicolo dello Schioppettino e via Pracchiuso.

