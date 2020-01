«Si lavori ad un testo unico contro la violenza»

LA PROPOSTA

UDINE L'azzurra Mara Piccin punta ad un testo unico contro la violenza sulle donne. Forza Italia, da sempre in prima linea nel proporre atti concreti a tutela delle pari opportunità, rileva la necessità di porre in essere una collaborazione con la Giunta regionale per redigere un testo unico che metta ordine alle forme di tutela delle vittime di violenza di genere. Lo afferma in una nota Mara Piccin, consigliera regionale di Forza Italia, commentando il recente attivismo a cui si assiste su questo tema, con proposte che emergono da più parti e che in taluni casi rischiano di sovrapporsi o di affrontare la questione con genericità. Basta con gli interventi spot: l'obiettivo del Consiglio regionale - continua la Piccin - dev'essere quello di prevedere un insieme di forme di tutela e di ruoli definiti, il più possibile organico e con lo scopo di non creare doppioni o contrasti tra figure già esistenti, come di non ridurre la questione a generica dichiarazione di intenti. Sia chiaro: ben vengano, quando si parla di violenza di genere e non solo, proposte di nuove forme di tutela. Ma non possiamo ignorare che la proposta di legge 6, firmata dai consiglieri del M5S, ha già ricevuto parere contrario dalla Commissione regionale per le pari opportunità con motivazioni simili a quelle espresse durante la scorsa legislatura, quando i pentastellati proposero una analoga Pdl. Va ricordato - conclude la consigliera - come Forza Italia nella scorsa legislatura presentò un progetto di legge, poi approvato all'unanimità dall'Aula, che istituisce interventi di recupero e accompagnamento degli autori di violenza sulle donne per evitare i casi di recidiva. E in Parlamento, gli esponenti azzurri sono stati antesignani delle proposte a contrasto del revenge porn. Nel campo delle pari opportunità, in Consiglio regionale Forza Italia ha presentato, e fatto approvare, un emendamento alla legge di stabilità 2020 per un contributo di 60mila euro complessivi ai Comuni.

