Si inaugura casa Persinio Esempio per gli anziani

IL PROGETTOBASILIANO È tutto pronto a Variano di Basiliano, in piazza Patriarcato 2, per il taglio del nastro di Casa Persinio. La famiglia Zuccato, proprietaria dell'immobile, e la cooperativa sociale onlus Vicini di Casa, gestore sociale, hanno dato infatti appuntamento per oggi alle 11, per l'inaugurazione ufficiale del recupero di quattro appartamenti, di cui due destinati a domiciliarità innovativa' per anziani, al fine di offrire, assieme alla residenza, assistenza in un contesto familiare e di comunità. Numerose autorità...