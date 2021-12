IL RICORDO

UDINE Avrebbe dovuto staccare dal lavoro alle 7. Tempo di un breve riposo e alle 11 era già fissato l'appuntamento per completare l'allestimento della festa in paese, con gli amici della Pro loco moggese, perché lui, ricorda la presidente Pamela Della Schiava, «non mancava mai, sempre il primo a dare una mano». Ma a quell'appuntamento Maurizio Tuscano purtroppo non è mai arrivato. Travolto da un'auto pochi minuti prima della fine del turno, al termine dei rilievi di un incidente stradale avvenuto poco prima sull'autostrada A23, intorno alle 6.45 di ieri mattina, l'assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, 58 anni, di Moggio Udinese, è morto per le ferite riportate nell'investimento. In mano, aveva ancora le carte su cui aveva annotato le indicazioni raccolte per ricostruire la dinamica del primo incidente.

L'AMICO

Cristian, Ciki, come lo conoscono tutti a Moggio, aveva salutato l'amico Maurizio venerdì, poco prima che cominciasse quello che sarebbe stato il suo ultimo turno di lavoro. «Avevamo cominciato assieme a montare il necessario per il concorso presepi. Stavamo facendo i preparativi per la festa, prevista domani (oggi ndr), che è stata cancellata per lutto dopo la sua morte. Lui non si tirava mai indietro». «Maurizio era una persona molto solare - ricorda l'amico -. Era bello stare con lui. Si parlava della pensione. Lui scherzando diceva che io non l'avrei vista, ma che a lui mancava poco». Neanche due anni, se il suo destino non avesse incrociato questo sabato mattina di asfalto e dolore. «Ci eravamo dati appuntamento per oggi (ieri ndr) alle 11 per tirare i cavi per la festa, a poche ore dalla fine del suo turno. Doveva staccare alle 7 dalla notte e sarebbe subito venuto a darci una mano: basta questo per capire che persona fosse». Invece, la brutta notizia è arrivata prima. «Me lo ha detto il sindaco (Giorgio Filaferro ndr), che è mio vicino di casa. Non ci credo ancora. Era una persona bellissima. Ho le gambe tagliate», dice Ciki. E la voce si rompe.

LA PRO LOCO

«Se Maurizio era libero, era sempre il primo che veniva a darci una mano. Era consigliere della Pro loco dal 2019, ci aiutava a organizzare tutti gli eventi. Non riusciamo ancora a crederci», dice anche la presidente della Pro loco Moggese Pamela Della Schiava. L'associazione ha salutato Tuscan, com'era soprannominato, con un lungo post su Facebook che nessuno avrebbe voluto scrivere: «Tu che salutavi tutti con un sorriso, ora noi ti salutiamo con le lacrime. Un uomo come te è difficile da descrivere, perché di te si dovrebbe scrivere tanto. La tua persona era così, disponibile, genuina, buona, simpatica e preziosa. Moggio lo sa. Noi, tuoi amici della Pro loco lo sappiamo. Colonna portante per la comunità. Sempre attivo e capace di portare a termine ogni idea per il bene di Moggio e dei tuoi concittadini. Con te, oggi, se ne va un pezzo di tutti noi. Portaci sempre con te lassù ovunque tu sia. Noi da qui manterremo vivo il ricordo di quello che sei stato e sempre sarai».

IL SINDACO

Moggio ha indossato il lutto. Il sindaco Filaferro ha annullato Muec. Tra atmosfere e sapori, originariamente prevista per oggi. «Conoscevo Maurizio molto bene. Era attivo nella Pro loco ed era una persona molto solare e disponibile. Siamo tutti molto dispiaciuti», ha detto il sindaco, che ha portato la vicinanza sua e dell'amministrazione alla famiglia.

Cdm

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA