Si è messa in viaggio nonostante si sentisse poco bene. Partita da Lodi assieme alla figlia, la 50enne a Milano ha cominciato a sentirsi male. Ha proseguito verso il suo itinerario, il Friuli, cambiando treno a Mestre. È salita sul regionale Venezia-Trieste che arriva a Udine alle 14.51. Ed è mentre il convoglio arrivava in stazione che la figlia ha allertato il Nue112. La macchina dell'emergenza si è subito messa in moto. La Questura di Udine ha allertato i poliziotti della Polfer. I poliziotti - dotati di guanti e mascherine - hanno bloccato il convoglio in stazione e, su indicazione della sala operativa regionale del soccorso, la Sores di Palmanova, hanno identificato i 10 viaggiatori (compreso il personale di bordo) che erano presenti nello scompartimento. Dopodichè la donna è stata presa in carico dal personale sanitario e trasportata in ambulanza all'ospedale di Udine. È stata ricoverata in isolamento nel reparto Malattie infettive, dove è stata sottoposta ai due tamponi che dovranno accertare se la donna è stata contagiata dal Covid-19. Il treno regionale è stato evacuato, dopodichè è stato soppresso ed ripartito alla volta di Trieste per essere sottoposto a sanificazione. I passeggeri e il personale di Trenitalia che si trovavano nello stesso scompartimento della 50enne verranno contattati non appena saranno resi noti i risultati dei tamponi faringei. Quando è stata soccorsa, la passeggera proveniente da Lodi non aveva problemi respiratori, ma soltanto malessere. In ospedale è stato accertato che aveva anche la febbre. Fortunatamente in questi giorni sui treni i viaggiatori non sono numerosi e c'è la possibilità di viaggiare mantenendo la distanza di sicurezza raccomandata.

