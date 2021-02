(cdm) Ieri all'udienza al Tar Fvg che era stata convocata per la trattazione collegiale del ricorso presentato da alcuni genitori, in gran parte della provincia di Udine, per impugnare l'ordinanza del presidente Massimiliano Fedriga (che ha tenuto chiuse le scuole superiori fino al 31 gennaio scorso), si è preso atto della sopravvenuta carenza d'interesse, visto che nel frattempo gli istituti hanno riaperto i battenti. Come spiega il legale dei genitori, Filippo Pesce, «più che una discussione è stata una ragionevole presa atto del venir meno dell'interesse al ricorso, essendo l'ordinanza impugnata ormai decaduta». Ora si attende la sentenza del Tribunale. Come si ricorderà, l'istanza di sospensiva presentata con questo secondo ricorso, era stata respinta il 21 gennaio perché il Tar Fvg, dopo aver sentito informalmente le parti, le Prefetture e l'ufficio scolastico regionale, aveva ritenuto non ci fossero i tempi tecnici per riorganizzare il rientro in classe degli alunni tanto prima di quanto previsto dall'ordinanza Fedriga, visto che l'Usr aveva detto che sarebbero serviti almeno quattro giorni per garantire un ritorno in aula con i doppi turni previsti dal piano prefettizio. Era la seconda impugnativa presentata al Tar Fvg dalle famiglie, che già con un primo ricorso avevano ottenuto la sospensione della prima ordinanza firmata dal presidente Massimiliano Fedriga il 4 gennaio scorso, con cui il governatore aveva previsto il ritorno in classe in presenza per i ragazzi delle superiori solo dal 1. febbraio. Il Tar, allora, aveva concesso la sospensiva, ma il presidente della Regione Fedriga aveva subito fatto una seconda ordinanza, a sua volta impugnata. Ma la sospensiva era stata respinta. Ieri l'udienza conclusiva.

