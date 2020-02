LA VICENDA

UDINE Continuano le ricerche di Marina Buttazzoni - l'artigiana udinese di 55 anni di cui non si hanno più notizie dal 17 gennaio - dopo il ritrovamento di una sua pochette contenente alcuni effetti personali lasciata su una spiaggia a Sistiana (Trieste). Non è stato invece ancora trovato uno zainetto da trekking con cui la donna potrebbe essersi allontanata da casa. La pochette era stata rinvenuta il 18 da una ragazza che l'aveva consegnata al personale del comprensorio di Portopiccolo a Sistiana. Solo dopo aver appreso della scomparsa dell'artigiana, la ragazza si è rivolta alle forze dell'ordine, spiegando di aver rinvenuto la borsetta la mattina del 18 gennaio, appoggiata su un tronco di un albero, a fianco a un telo mare. Oggetti lasciati in modo ordinato. All'interno della pochette, la Polizia ha trovato pochi spiccioli, alcuni biglietti da visita, il biglietto Udine-Sistiana, obliterato intorno alle 15.30, e il cellulare. Secondo una ricostruzione, la donna potrebbe essere arrivata sulla spiaggia intorno alle 18 del 17 gennaio. L'invito è a chi sia passato sulla spiaggia e abbia notato elementi utili a rivolgersi alle forze dell'ordine. Gli investigatori stanno cercando spunti per le ricerche nel cellulare della donna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA