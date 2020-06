IN CARNIA

PALUZZA E' stata rintracciata meno di due ore dopo dall'uscita autonoma, l'anziana ospite della Casa di Riposo Matteo Brunetti di Paluzza, allontanatasi nelle scorse settimane dalla struttura.La stessa è soggetta a fenomeni di wandering (letteralmente vagare, comportamento che si può manifestare in un malato di Alzheimer, ndr) ha chiarito la direzione della Rsa - e si smentisce che sia stata lasciata andare essendosi la stessa allontanata autonomamente ed, in ogni caso, di seguito rintracciata personalmente dal Direttore.

L'indomani la famiglia è stata immediatamente informata della circostanza. Durante tutta l'emergenza, sono state ripetutamente date informazioni circostanziate anche da parte dei medici intervenuti, oltre che nel corso delle frequenti occasioni di videochiamate e contatto telefonico. Dall'Asp carnica inoltre si smentisce le voci circolate negli ultimi giorni rispetto a presunte documentazioni degli ospiti relativamente al covid-19 che sarebbero state eliminate e non rese ai familiari. «Né Il Direttore Generale né l'Asp né il personale della cooperativa Itaca risultano essere allo stato destinatari di alcuna azione promossa dai familiari dei residenti attuali o pregressi si legge in una nota - Sono pervenute alla Direzione le richieste di alcuni legali circa la documentazione sanitaria degli ospiti accolti cui l'Asp sta dando seguito e riscontro nei termini di legge, continuando comunque la stessa in primis a svolgere le proprie attività socio-assistenziali. Si smentisce, quindi, decisamente di avere in qualsiasi modo agito per eliminare la documentazione sanitaria e/o assistenziale dell'utenza, evidenziando, peraltro, che è del tutto improprio, nel caso delle residenze per anziani, che, com'è evidente, non sono strutture ospedaliere, fare riferimento a cartelle cliniche» precisano ancora dalla casa di riposo.

Analogamente la cooperativa Itaca smentisce qualunque tipo di intervento censorio sulle cosiddette cartelle cliniche da parte del proprio personale che ha operato e continua ad impegnarsi insieme ai colleghi in modo generoso e infaticabile. Il Consiglio di Amministrazione dell'Asp e la cooperativa Itaca si riservano di valutare eventuali iniziative a tutela del buon nome e dell'immagine della Casa di Riposo nonché dell'operato del personale tutto e auspicano che si possano ripristinare condizioni di civile confronto. Il Sindaco del Comune di Paluzza si associa alla posizione dell'Asp Matteo Brunetti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA