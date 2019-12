Sì all'affidamento diretto, i pendolari: ora tariffe dinamiche

TRASPORTI

UDINE Licenziata la proroga per un anno (a 40,5 milioni) del servizio ferroviario regionale a Trenitalia, la giunta Fedriga ha anche pubblicato il 10 dicembre scorso sulla Gazzetta ufficiale europea (Guce) l'avviso di preinformazione relativo all'individuazione della procedura di affidamento diretto per 10 anni per la partita dei convogli Fvg, con un avvio previsto il 1. gennaio 2021. In ballo c'è il nuovo contratto che vale una vagonata di milioni. «Nell'avviso di preinformazione - spiega l'assessore regionale Graziano Pizzimenti - abbiamo detto che siamo disponibili a dare l'affidamento diretto per un periodo decennale. La procedura, quindi, è già partita. Entro il 2020 si definirà chi sarà il gestore del servizio per i prossimi dieci anni». E, in dote, con quel contratto, arriveranno anche i nuovi treni, assicura, rispondendo ad una polemica sollevata dalla consigliera del Pd Mariagrazia Santoro. «Di fronte al rinnovo di centinaia di convogli ferroviari da parte di Trenitalia, la nostra regione resta a bocca asciutta, nonostante esistesse una bozza di accordo pronta per essere formalizzata», ha detto in una nota Santoro, commentando la notizia dei 600 nuovi treni distribuiti da Trenitalia in tutta Italia ma non in Fvg. «Per l'arrivo dei nuovi convogli - dice Santoro - Pizzimenti non avrebbe dovuto fare altro che tirare fuori dal cassetto la bozza che avevamo preparato nella precedente legislatura, che non era stata formalizzata in attesa della definizione della gara del trasporto pubblico locale. Anziché avere più servizi, i cittadini si dovranno accontentare di veder sfilare moderni treni Rock e Pop con il Leone di San Marco provenienti dal Veneto». Ma Pizzimenti replica: «Ho aperto il cassetto, ma dentro non c'era nessuna bozza pronta da tirare fuori e si è dovuto fare tutto nuovo. Con il nuovo contratto prevederemo anche nuovi convogli». I pendolari intanto restano alla finestra. Nella delibera che prenota i 40,5 milioni per la proroga per tutto il 2020, si dice che i dati resi noti da Trenitalia sul 2018 e sul 2019 «testimoniano un significativo incremento degli introiti da tariffa e una riduzione di alcuni fattori di costo». Il comitato pendolari Alto Friuli confidano che «le tariffe restino bloccate come sembra», dice Andrea Palese. «Per il nuovo contratto proponiamo tariffe dinamiche, perché i biglietti in fascia morbida vengano venduti a prezzo inferiore. Inoltre, chiediamo promozioni per i pendolari più assidui, una sorta di premio fedeltà per lo zoccolo duro. Chiederemo che ci sia un numero di treni-chilometro superiore, ma soprattutto che migliorino i tempi di percorrenza. La Udine-Trieste è tornata sopra l'ora e non va bene. In via sperimentale, sulla Casarsa-Portogruaro e sulla Udine-Tarvisio, per esempio, nel prossimo orario bisognerebbe sperimentare collegamenti che permettano di ridurre i tempi».

Cdm

© RIPRODUZIONE RISERVATA

